اعتقلت السلطات العراقية خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش خلال عمليات منفصلة في بغداد والأنبار. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان له اليوم (الإثنين): إنه نفذ سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي استهدفت عناصر فاعلة في عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أنه «وفق معلومات استخبارية نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مُحافظتي بغداد - الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين بينهم عُنصر مُختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف».

ولفت جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن عملياته النوعية تشُل حركة العصابات الإرهابية وتحبط المحاولات الخبيثة التي يُخطط لها التنظيم لفترات طويلة.

وأطلقت السلطات الأمنية العراقية (السبت) الماضي المرحلة الخامسة من سلسلة العمليات العسكرية التي تأتي تحت اسم «الإرادة الصلبة»، استهدفت عناصر التنظيم الإرهابي عند المناطق الفاصلة بين كردستان والسلطات الاتحادية، والتي أسفرت عن تدمير عدد من المضافات واعتقال مطلوبين.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي عبر حملات عسكرية متواصلة تتركز أغلبها عند المناطق النائية التي يعتمدها التنظيم ملاذات وأوكار للتخطيط وشن الهجمات.