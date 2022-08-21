عثرت السلطات الأوكرانية على مسؤول كبير في جهاز الأمن ميتاً في منزله في وسط البلاد. وأعلنت النيابة العامة اليوم (الأحد)، عبر «تلغرام» أن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء (السبت) صوت رصاص صادر من شقتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتوصل إلى أسباب الوفاة من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحققون.من جهته، كشف المسؤول المحلي أندري لافروس على «تلغرام» أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه.ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وحدة أمن الدولة إيفان باكانوف في يوليو الماضي، متهماً إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو التي شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير. ثم أعلن زيلينسكي عن «إعادة النظر في الكادر الإداري» لجهاز الأمن الأوكراني، حيث تم فصل العديد من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.