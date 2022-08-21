اتهم الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي بارتكاب 230 خرقاً للهدنة الأممية خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، موضحاً أن الخروقات تنوعت بين إطلاق نار والقنص والطيران المسير.وقال الجيش اليمني في بيان له: «توزّعت الخروقات بين 72 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و41 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و40 خرقاً غرب حجة، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و10 خروقات في جبهات الجوف، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقين في جبهات صعدة».وأشار إلى أن قواته تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولة تقدم مجاميع مسلّحة تابعة للحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مبيناً أن بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.وأشار إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في استحداث مواقع وحفر خنادق وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف جبهات القتال.