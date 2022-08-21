تواصل مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وتشن حملات لاقتحام عدد من القرى في 7 محافظات يمنية، إذ اقتحمت اليوم (الأحد) قرى مديرية الحدأ بمحافظة ذمار واختطفت أكثر من 20 مدنياً غالبيتهم من الشباب.

وقالت مصادر قبلية لـ«عكاظ»: إن المليشيا الحوثية اقتحمت قرى المديرية على خلفية رفض أبنائها دعوات التجنيد التي أطلقها الحوثيون طوال الأيام الماضية، مؤكدة أن الحوثيين مارسوا الترغيب والترهيب طوال الأيام الماضية وأجبروا عددا من الشباب بالقوة على الالتحاق بالدورات الطائفية، إلا أنها فشلت في إجبارنا على تجنيد أبنائنا فلجأت إلى الاقتحامات والاعتداءات والخطف.

وكانت مليشيا الحوثي داهمت قرى في مديرية تعز تحت مبرر التحشيد والتجنيد واختطفت عددا من الشباب من مديريات مقبنة وشرعب وماوية ومديريات إب وصنعاء وعمران وحجة والمحويت، واختطفت العشرات من المدنيين وأجبرت بعضهم على حضور استعراض عسكري لمليشياتها بالقوة كي تظهر أنها تمتلك مسلحين.

من جهة أخرى، ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم، المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ بالتدخل لوقف التعذيب الذي يتعرض له 15 مختطفاً في سجن الأمن والمخابرات في صنعاء على أيدي مليشيا الحوثي، موضحة في بيان أنها تلقت بلاغاً من أهالي المختطفين أن أبناءهم يتعرضون لسوء معاملة وعزل انفرادي واعتداء بالضرب والألفاظ النابية ومنحهم وجبة واحدة باليوم ومنعهم من دخول دورة المياه سوى مرة واحدة وحرمان المرضى من أدويتهم.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبة منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والعمل الجاد لتمكين المختطفين والمعتقلين من حقوقهم وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وإنهاء معاناتهم.