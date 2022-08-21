أفصح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المليشيات الإيرانية رفعت «الجاهزية القتالية الكاملة لألوية الصواريخ التابعة لها» في مدينة الميادين استعداداً للرد على استهداف محتمل من قبل القوات الأمريكية وقوات سورية الديمقراطية (قسد).

وبحسب ما أعلن المرصد اليوم (الأحد)، فقد نصب «لواء الصواريخ» في مليشيا أبو الفضل العباس صواريخ أرض-أرض إضافية معدّة للإطلاق في محيط مدرسة عبدالمنعم رياض بمدينة الميادين بريف دير الزور. ونصبت مليشيا «فاطميون» الأفغانية 12 منصة صواريخ فردية بمنطقة الخانات بأطراف مدينة الميادين. فيما جهزت مليشيا «حزب الله» العراقي الموجودة بمنطقة المزارع في بادية الميادين راجماتها بالصواريخ، استعداداً للرد على أي استهداف لمواقعها.

وكان المرصد السوري لفت مساء السبت إلى أن قوات التحالف الدولي ضد داعش أجرت تدريبات عسكرية في أكبر قاعدة لها على الأراضي السورية، وأطلقت عدة صواريخ من قاعدتها في حقل العمر النفطي باتجاه بادية أبو خشب ضمن مناطق سيطرة «قسد» بريف دير الزور الشرقي. وأتى ذلك غداة سقوط صاروخ في محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي الذي يضم أكبر قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف في سورية. ورجح المرصد أن مصدر الصاروخ مناطق نفوذ المليشيات التابعة لإيران غرب الفرات.