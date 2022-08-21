ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد)، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع الراهنة في المنطقة ومسارات التعاون الثنائي بين بلديهما في القمة الثنائية بمدينة العلمين.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال البيان المصري إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي بحثا توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها، كما بحثا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار العلمين.

ومن المتوقع أن تعقد غداً (الإثنين)، في مدينة العلمين قمة خماسية عربية دعا اليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إضافة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور القاهرة حالياً.

وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمان، في شهر مارس الماضي، قِمة رباعية شارك فيها قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات، بينما تنضم مملكة البحرين لهذه القمة بمدينة العلمين.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين أخيرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث (مصر – الأردن – العراق) تضمنت عقد قمم بين قادة الدول الثلاث، واجتماعات وزارية مشتركة بين مسؤوليها، كان آخرها في 25 مارس الماضي، وهو الذي شاركت به الإمارات لأول مرة.