تمكنت السلطات المصرية من القضاء على عنصر شديد الخطورة وضبط 692 آخرين و1831 قطعة سلاح خلال مداهمة عدد من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» أن جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أسفرت عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 692 عنصرا إجراميا آخرين، بنطاق مديريات أمن الجيزة، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، الشرقية، القليوبية، السويس، قنا، جنوب سيناء، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، البحر الأحمر، دمياط، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، مطروح، البحيرة، بني سويف، والفيوم.

وبينت أنه عثر بحوزة المتهمين على 358 قطعة سلاح ناري، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها: «سرقة، وسلاح، ومخدرات، وشروع فى القتل».

وكشفت الوزارة أن الحملات نجحت أيضا في ضبط 1473 قطعة سلاح ناري أبرزها: 129 بندقية آلية، و182 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و62 مسدسا، و1100 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و165خزينا، وضبط 1824 قطعة سلاح أبيض.