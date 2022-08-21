أصيب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمرض كورونا، وذلك قبل أسبوع من مشاركته المقررة في مؤتمر للتنمية في أفريقيا تستضيفه تونس. ووفقا لما أعلنه مكتبه فإنه تأكدت أصابته بالفايروس بعد أن خضع لفحص «بي سي آر» وعانى من حمى خفيفة وسعال مساء السبت.

وتلقى كيشيدا (65 عاما)، الذي تولى السلطة في أكتوبر، رابع جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في وقت سابق هذا الشهر، فيما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كيشيدا قد يضطر الآن لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا (تيكاد) عن بعد الجمعة.

وسجّلت اليابان عددا قياسيا للإصابات بكوفيد في الأيام الأخيرة، رغم أن إجمالي حصيلة الوفيات لديها جرّاء الوباء بلغت 36780 حالة، وهو رقم يعد أقل بكثير من الأعداد المسجّلة في العديد من الدول الأخرى.

ونما الاقتصاد الياباني 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو انتعاش أبطأ من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة، إذ لا تزال الضبابية قائمة حول ما إذا كان الاستهلاك يمكن أن يعزز الانتعاش الهش.

وتفادت السلطات عمليات الإغلاق الصارمة المتبعة في الصين ودول أخرى خلال الجائحة بالاعتماد على الاستخدام الواسع للكمامات والتباعد الاجتماعي للحد من العدوى.