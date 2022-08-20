أعلنت رئاسة البرلمان بالصومال تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم (السبت)، إلى يوم غد (الأحد)، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار في أحد الفنادق بالعاصمة مقديشو.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنّه عناصر حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 13 شخصاً، بينهم مالك الفندق ومدنيون وعسكريون وأكثر من 20 مصاباً، وفقاً لمصادر أمنية.

وأفادت المصادر أن قوات الأمن نجحت في إطلاق أكثر من 30 شخصاً، ولا يزال هناك رهائن في الفندق واشتباكات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية التي اقتحمت الفندق بسيارتين مفخختين.

وأفاد شهود أن الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق، مبينة أن الانفجارات ظلت أصواتها تُسمع في عدد من أرجاء العاصمة مقديشو طوال الليل وفي الصباح.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ترجمة لمجموعة سايت للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة.