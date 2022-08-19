أعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هجوم استهدف مساء اليوم (الجمعة) فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف موقع صحيفة «الصومال اليوم» أن الحركة أعلنت أن انتحاريين اقتحموا «فندق الحياة» الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة، وأوضح الموقع أن شهودا أكدوا أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن سلسلة من الانفجارات المتتالية، سُمعت وسط مقديشو، وأعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وقوات الأمن.