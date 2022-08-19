وضع ما يسمى بحزب الله اللبناني، اليوم (الجمعة)، حجر الأساس لما أُطلق عليه «معلم السياحة الجهادية» في أول معسكر أسسه الحرس الثوري الإيراني في لبنان لتدريب مقاتلين من الحزب في منطقة جنتا، شرق البلاد.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في كلمة ألقاها خلال حفل وضع حجر الأساس إنه «أول معسكر تدريب للمقاومة في لبنان، وأول دورة عسكرية لتدريب وتخريج مقاتلين للمقاومة في لبنان».

وتسلّم الحرس الثوري الإيراني المعسكر، في العام 1982، وعمل على توسيعه بعدما كان استخدم لسنوات من قبل حركة أمل، التي يتزعمها، اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جهة أخرى، زعم نصر الله، من أن حزبه «سيشن حربا على إسرائيل إذا لم يحصل لبنان على حقوقه في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل».

وقال خلال كلمة متلفزة، بمناسبة المعلم السياحي: «في حال جاء الوسيط الأمريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به (فنحن) ذاهبون للهدوء».

وأردف: «إذا لم يعط للدولة ما تطالب به نحن ذاهبون إلى تصعيد».