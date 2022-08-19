شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، في وقت مبكر من صباح (اليوم) الجمعة قصفاً على منازل المواطنين في قرية المشاريح شمالي الضالع، ضمن خروقاتها المستمرة.

وأفاد مركز جبهة الضالع الإعلامي بأن طائرات مسيّرة حوثية استهدفت منزل المواطن محمد الحاج عبدالله الفتاحي بـ7 قذائف في أوقات متفرقة ما أدى إلى تدمير جزئي للمنزل والمنازل المجاورة دون سقوط ضحايا.

يذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الأمنية والتزام القوات المسلحة الجنوبية بالقرارات الأممية في مواصلة استهدافها لمنازل المواطنين في جبهة الضالع.