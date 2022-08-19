فيما تتواصل المعارك بين روسيا وأوكرانيا على جبهات الجنوب والشرق، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من محاولات روسية لتشتيت القوات الأوكرانية.وأفادت في نشرة استخباراتية، اليوم (الجمعة)، بأن موسكو تواصل قصفها المستمر على جبهة خاركيف الشمالية الشرقية لتشتيت القوات الأوكرانية، ومنعها من شن هجمات مضادة في مناطق أخرى. ولفتت إلى أن المدينة الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من الخطوط الأمامية الروسية تعرضت للقصف بشكل مستمر منذ بدء الغزو الروسي، إذ تقع في مرمى معظم المدفعية الروسية.وكان مسؤول إقليمي أوكراني أعلن في وقت سابق أن 17 شخصاً قتلوا وأصيب 42 آخرون في هجومين روسيين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، يومي (الأربعاء والخميس).يذكر أن خاركيف تقع على بعد 40 كيلومتراً من الحدود الروسية في شمال شرقي أوكرانيا، وتتعرض لقصف منتظم من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم في 28 فبراير الماضي، إلا أن القوات الروسية لم تنجح في السيطرة على المدينة. وأكدت السلطات المحلية أن مئات المدنيين لقوا حتفهم في المنطقة جراء القصف. لكن موسكو نفت مراراً قصفها أي مراكز مدنية أو استهداف مناطق سكنية آهلة.