بعد البلبلة التي أثيرت في لبنان حول توقيف عبدالله سبعاوي، حفيد سبعاوي الناصري الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين، في يونيو الماضي، أرسلت السفارة اليمنية في بيروت في الساعات الماضية كتاباً إلى الأمن العام اللبناني تشير فيه إلى أن سبعاوي مواطن يمني ويحوز على جواز سفر صالح تنتهي صلاحيته في 2025.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن السبعاوي ينتظر في الساعات القادمة تسلم الأوراق الكاملة في ملفه من قوى الأمن الداخلي اللبناني للبت بوضعه، خصوصا أنه يحمل منذ أربع سنوات بطاقة «لاجئ مقيم» في لبنان، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في للامم المتحدة.

وفي التفاصيل، فإن سبعاوي موقوف منذ أيام لدى الأمن العام اللبناني الذي تسلمه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد توقيف دام منذ 13 يونيو الماضي. حيث داهمت قوة أمنية في حينه منزل سبعاوي في منطقة جبيل وأوقفته بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية.

وتضيف المعلومات أن التوقيف استند إلى مذكرة صادرة من الحكومة العراقية تتهمه بالتورط في مجزرة سبايكر التي ارتكبت بحق الجيش العراقي في تكريت عام 2014، ثم تقرر إخلاء سبيله بعدما تبين أن الموقوف كان في وقت وقوع الجريمة مقيماً في اليمن الذي لجأ إليه عدد من أفراد عائلة صدام حسين عقب سقوط حكمه عام 2003 وفي هذا الوقت -أي سقوط بغداد- كان سبعاوي يبلغ من العمر 9 سنوات.