فضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية اليوم (الخميس) شبكة حوثية حاولت المليشيا زراعتها في أوساط القوات المشتركة لتنفيذ مهمات تجسسية، مؤكداً أن الشبكة التي أُلقي القبض عليها تتكون من 6 عناصر.

وأفاد الإعلام العسكري في بيان له بأن «عبدالكريم الحيدري ومشتاق علي الأسود وبشير عبده الجاب من محافظة ذمار، ورأفت عبدالرؤوف القاضي وأمين مهيوب عامر من محافظة تعز، وحسن حميد الزبيدي من محافظة الحديدة» أُلقي القبض عليهم قبل أن يكملوا إجراءات الانتساب، والبعض الآخر في فترة التدريب إذ أقروا أثناء التحقيق معهم بأنهم مرسلون من قِبل قيادات مرتبطة بما يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي إلى جبهة الساحل الغربي لتنفيذ مهمات تجسسية في صفوف القوات المشتركة.

وتعد الشبكة رابع خلية يكشف عنها الإعلام العسكري في القوات المشتركة كانت ضمن 7 خلايا تعمل لصالح الحوثي وتنظيم القاعدة وتتولى مهمات قذرة منها تهريب الأسلحة والمخدرات والتجسس وتنفيذ جرائم إرهابية. ووفقاً للإعلام العسكري فإن اعترافات الشبكة ستعلن خلال الساعات القادمة.