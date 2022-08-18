أعلن التيار الصدري اليوم (الخميس) أن النقاط التي خرجت بها جلسة الحوار الوطني العراقي عديمة الفائدة، مطالباً بجلسة حوار علنية ومباشرة أمام الشعب.

وقال التيار الصدري في بيان: «إذا كان هدف الحوار الوطني حل الانسداد السياسي في العراق فيجب أن تكون جلسته علنية»، موضحاً أن جلسات الحوار الوطني المغلقة لا تراعي رغبة الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف: «نعم، إن أغلب الحضور لا يهمّه سوى بقائه على الكرسي ولذا حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها»، مخاطباً القيادات الحزبية الأخرى بالقول: «الثورة لا تريد من أمثالكم شيئا سوى التنحّي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حقّ».

ولفت إلى أن الجميع كان همه تشكيل حكومة وفق مآرب البعض لكي يزيدوا من بسطتهم وتجذّر دولتهم العميقة فيتحكّموا بمصير شعب رافض تواجدهم فيزوّروا الانتخابات ويجعلوها على مقاسهم.

واعتبر التيار الصدري أن الجلسات السرية لا تهمه بشيء، محذراً إياهم من خطورة تحركاتهم التي تزيد من الاحتقان الشعبي والتخوفات من العملية الديموقراطية التي يخيطونها على مقاسهم، لافتاً إلى أن ملء الكرسي بحاجة إلى جلسات علنية ليطلع الشعب على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد إلى الآن.