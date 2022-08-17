أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة هدمت ما تبقى من الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت.

وخلال اجتماع عقد في السراي الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائبين عن تكتل التغييريين ملحم خلف ونجاة صليبا، وخصص لمناقشة الحلول التي يمكن أن توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، قال ياسين: تم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم صوامع القمح الشمالية في مرفأ بيروت وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها.

وأضاف وزير البيئة: لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن أن ننظف كل الردم والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي، وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.

وجاء الإعلان الحكومي في الوقت الذي يتواصل الحريق المندلع في الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت، رغم انهيار أجزاء منها في الأسابيع الماضية بشكل متتال جراء تصدعها نتيجة للانفجار الضخم الذي ضرب الميناء في أغسطس 2020.

بدورها، قالت النائبة نجاة صليبا: إن الهم الأساسي هو إيقاف الحريق في مدينة بيروت على مدى 36 يوما، وهذا الأمر لا يجوز أن يبقى. فيما شدد النائب ملحم خلف على ضرورة بحث كيفية إنهاء هدم الصوامع من الناحية الشمالية أولاً، وإخماد الحريق بأسرع وقت، والإبقاء على الصوامع في القسم الجنوبي والحفاظ عليها، واتخاذ كل التدابير الآيلة للحفاظ على هذا الأمر.