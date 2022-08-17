أعلنت فرقة الإطفاء البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إن نحو 70 من رجالها يكافحون حريقاً في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة لندن، مؤكدة أن الحريق تسبب في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها مشتعلة بالكامل، فيما تعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وأوضح ناظر المحطة وين جيسون، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، أن الحريق يُخرج دخاناً كثيفاً، ناصحاً من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم.