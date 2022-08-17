اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من يُفشل جهود المعارضة في إيصال اسم جديد لرئاسة الجمهورية بـ«الخيانة»، لافتا إلى أنه ينظر بإيجابية للاجتماعات التي تعقد في مجلس النواب بين النواب السياديين، على أمل أن نصل إلى اسم جديد بعيداً عن كل الأسماء السابقة

أبرز ما صرح به الدكتور سمير جعجع:

ـ نريد رئيسا قادرا على الإنقاذ، والرئيس القادر على القيام بذلك هو عكس كل السياسات القائمة اليوم.

ـ وليد جنبلاط لم يصبح في «حضن حزب الله» وهو لم يكن يوماً في «حضن» أحد، وإنما في «حضن» وليد جنبلاط.

ـ مصالح «حزب الله» تتعارض مع مصالح الشعب اللبناني، وأقصى تمنياتنا أن يتخلى عن ممارساته ويتحوّل إلى حزب سياسي في لبنان

ـ حزب الله وحلفاؤه هم «مغارة علي بابا»، وبالتالي فهل من الممكن للحزب التخلي عن حلفائه ليتم الحوار معه؟ بالطبع لا وبالتالي يجب ألا نتحاور معه.

ـ لبنان أصبح الحلقة الأقوى في تهريب الكبتاغون!.. لذلك على المتحدثين بالانتصارات أن يستحوا قليلا.

ـ لبنان كان الحلقة الأقوى في الخمسينات والستينات، ويتذكر الجميع هذه المرحلة وكيف ازدهرت الأوضاع ولم يعد هناك من فقير، وانظروا اليوم إلى أين أوصلنا زمن انتصارات «حزب الله» في البلاد.