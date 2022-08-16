كشف البيت الأبيض عن إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفايروس كوفيد-19 «كورونا». وأفادت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات جيل، اليوم (الثلاثاء) أن الفحوص أثبتت إصابة زوجة الرئيس بكوفيد-19. وقالت إن السيدة الأمريكية الأولى ستبقى في مقر إقامة خاص في ساوث كارولاينا على أن تعود لواشنطن بعد اختبارين سلبيين متتابعين.

وأضافت المتحدثة أن نتيجة اختبار سريع جاءت مرة أخرى سلبية، لكن فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) جاءت نتيجته إيجابية.

ولفت البيت الأبيض إلى أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليوم جاءت سلبية، وبات في وسع الرئيس الأمريكي العودة إلى الحياة العامة بعد أن هزم فايروس كورونا. واختار بايدن أن ينتقل إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن خرج من تدابير الحجر الصحي الصارمة بعد أن أتت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي.

وظهرت نتيجة اختباره إيجابية بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو الماضي، وخرج من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو الماضي ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.