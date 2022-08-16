أعلنت السلطات الألمانية اليوم (الثلاثاء)، توقيف سوري يشتبه بدعمه تنظيم داعش الإرهابي في برلين، مؤكدة أن المتهم نظم تحويلات مالية إلى داعش بعد 6 أشهر من عودته، واشترى 3 بنادق هجومية عبر وسطاء في سورية.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أن السوري سافر إلى بلاده في عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤول الاتصال لنساء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي.

وأجرى المحققون عمليات تفتيش ضد أربعة من المساعدين المشتبه بهم، ثلاثة منهم دعموا المشتبه به الرئيسي في رحيله إلى سورية، في حين شارك الرابع في تحويل الأموال.

ومن المقرر أن يمثل السوري أمام قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية، غدا (الأربعاء)، ليقرر القاضي ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.