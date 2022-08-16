تظاهر سكان مدينة شهر كرد جنوب غرب إيران اليوم (الثلاثاء) أمام مبنى الحكومة المحلية رافعين شعارات مناهضة لحكومة إبراهيم رئيسي على خلفية انعدام المياه الصالحة للشرعب لليوم العاشر على التوالي. ورفع المتظاهرون شعارات (الموت لرئيسي، وعار على المسؤول إذا لم يترك الكرسي)، مطالبين بإقالة حاكم مدينة شهر كرد عبدالعلي أرزنع.

وكان وزير المياه والطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، تعهد خلال زيارته لمدينة شهر كرد أمس بحل أزمة المياه الصالحة للشرب خلال اليومين القادمين، مبرراً أن أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب في مدينة شهر كرد بسبب الفيضانات التي شهدتها المدينة أخيرا التي أسفرت زيادة الملوحة في مياه نبع كوهرانج التي تعد من أهم الينابيع الحيوية في محافظة جهار محال وبختياري.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، أن هناك 34 قرية إلى جانب مدينة شهر كرد تعاني للأسبوع الثاني على التوالي من أزمة عدم توفر مياه الشرب.