مع احتفالات الذكرى الأولى لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، طالب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي المجتمع الدولي الاعتراف بحکومة طالبان؛ حتى لا یتکرر ما حدث في الماضي، معتبرا أن الحركة شكلت حكومة شاملة تستطيع توحيد الشعب الأفغاني وتوفر لهم الأمن والرفاهیة. ولفت في تصريح له اليوم (الإثنين)، إلى أن مؤامرات كثيرة انطلقت لإضعاف النظام الاقتصادي والمؤسسات الحكومية في أفغانستان، مؤكدا أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة العالم بأسره.

من جهتها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت المحادثات مع طالبان بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول، وأكدت أن واشنطن قررت عدم الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني.

وفيما لا تزال التظاهرات النسائية التي تطالب بحقوق المرأة في البلاد قائمة بين الفينة والأخرى، شهدت العاصمة الأفغانية (السبت) طلقات نار في الهواء من مسلحي طالبان، لتفريق مظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم.

من جهة أخرى، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود»، عن أسفها لنهاية العديد من وسائل الإعلام في أفغانستان، وقال المدير التنفيذي للمنظمة كريستيان مير، في بيان إن العديد من وسائل الإعلام توقفت عن العمل وفقد مئات الصحفيين وظائفهم.