أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ اليوم (الاثنين) عن أسفه لعدم إحراز المزيد من التقدم في فتح الطرق بتعز والمحافظات الأخرى حتى الآن، مؤكداً أن فتح الطرق مسألة إنسانية.

وأشاد المبعوث الأممي في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بالدعم السعودي العميق والمتضافر لجهوده، مطالباً المجتمع الدولي بالمزيد من الدعم لتنفيذ الهدنة وتمديدها وتوسيع نطاقها ومساعدة الشعب اليمني واتخاذ الخطوات اللازمة والحاسمة نحو السلام.

وقال غرندوبرغ: «الأطراف اليمنية التزمت بالاستفادة من شهري الهدنة لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر القادم»، مشيراً إلى أن الاتفاق الموسع سيشتمل على عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لليمنيين.

وأشار إلى مقترحه حول الهدنة الموسعة التي تشمل اتفاقا على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

ولفت إلى أن الاتفاق الموسّع من شأنه إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان الجيش الوطني قد اتهم المليشيا الحوثية بارتكاب 235 خرقاً للهدنة وقتل 4 جنود وإصابة 19 آخرين خلال الـ72 ساعة الماضية، مؤكداً أن الخروقات شملت الجبهات في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين.