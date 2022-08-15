على خلفية العلاقة المتوترة بين باريس وباماكو، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم (الإثنين) مغادرة آخر عسكرييها في قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي بعد 9 سنوات على تواجدهم في الدولة الأفريقية.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان «اليوم عند الساعة 13:00 بتوقيت باريس، 11:00 ت غ، غادرت آخر كتيبة من قوة برخان المتواجدة على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر».

وجاءت المغادرة بعد يوم من مظاهرات في شمال مالي تطالب بالدّفع باتّجاه تسريع رحيل قوّة «برخان» الفرنسيّة، مؤكدين أنهم القوى الحيّة لمدينة غاو الواقعة في شمال البلاد، محددين 72 ساعة لرحيل برخان بشكل نهائي.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس بشكل حادّ خلال الأشهر الأخيرة، لاسيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة فاغنر الروسيّة إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهاب.