ردت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سورية. وقال التحالف الذي أنشئ لمواجهة داعش، في بيان اليوم (الإثنين): إن قواته ردّت على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف عند نحو الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة، وهو فصيل معارض مدعوم أمريكياً وينشط في منطقة التنف. وأكد عدم نجاح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه.

ودان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان «العمل العدائي». ولم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة.

وأحبط التحالف في مرات سابقة هجمات، بينها بطائرات مسيرة، على قاعدة التنف، التي أنشئت في عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية إستراتيجية كونها تقع على طريق بغداد-دمشق.

وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في قواعد عدة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سورية.

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن بأن الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم انطلقت باتجاه التنف من مواقع مليشيات إيران، مؤكدا أن التحالف الدولي يعرف جيدا مواقع انطلاق الطائرات المسيرة.