حذر رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك من دفع أثمان باهظة في حال المساس بأمن إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب تأخذ التهديدات على محمل الجد. وقال في مقابلة أوردتها قناة i24news اليوم (الإثنين): «إنه في حال شن حزب الله حربا في منطقة الشمال فإن إسرائيل على أهبة الاستعداد لذلك، محذرا حزب الله من دفع ثمن باهظ، ولفت إلى أنه يعلم جيدا أننا دولة قوية وعليه ألا يرتكب تلك الحماقة».

وحول إمكانية فتح جبهة الجولان في حال اندلاع الحرب مع حزب الله، أكد ابن باراك أن إسرائيل مستعدة لمثل هذا السيناريو وهناك إمكانية أن تقوم مليشيات تابعة لإيران بمثل هذا السيناريو، لكن إسرائيل لديها جهوزية لذلك.

وبشأن مسألة ترسيم الحدود مع لبنان وحقل كاريش قال: «نحن لم نتنازل عن مواردنا وهناك خط واضح بشأن الحدود، الخط 29 واضح جدا ويرسم بشكل واضح الحدود».

ولفت إلى أن حقل الغاز يتسرب إلى الشق الإسرائيلي والحديث يدور عن تسرب بنسبة 20 % إلى 25 % وكل أعمال الحفر ستكون في الشق اللبناني، وقضية تعويض الغاز الذي تسرب إلى طرفنا منوطة بالمفاوضات.