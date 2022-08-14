صدم رجل بسيارته حاجزا أمنيا بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن اليوم (الأحد)، وأطلق النار في الهواء من السيارة المحترقة قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه. وأفادت أجهزة الشرطة بأن الرجل بعد أن صدم الحاجز الأمني أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء قبل أن يقتل نفسه، مشيرة إلى عدم سقوط أي إصابات.

ولم تكشف شرطة الكابيتول هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه حتى اللحظة، مكتفية بأن الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه الضباط، وأعلنت وفاته في وقت لاحق. وأضافت الشرطة «في هذا الوقت لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أحدا من أعضاء الكونغرس، فهم اليوم في عطلة».

وكان مجلسا النواب والشيوخ في عطلة، وهناك عدد قليل للغاية من الموظفين يعملون في مجمع الكابيتول في تلك الساعة.

وتأتي الحادثة في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة عددا متزايدا من التهديدات، حيث حذر المسؤولون الفيديراليون من احتمال شن هجمات عنيفة على بنايات حكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيديرالي منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.