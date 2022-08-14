حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر من أن العالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن. وقال كيسنجر في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: «نحن على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن المشكلات التي أوجدناها جزئيا، دون أي مفهوم عن كيفية انتهاء هذا الأمر أو ما يفترض أن يؤدي إليه».

وفيما يتعلق بمسألة تايوان، عبر كيسنجر عن القلق من أن الولايات المتحدة والصين تناوران نحو أزمة، ونصح بالثبات من جانب واشنطن. ولفت إلى أن السياسة التي نفذها الطرفان أنتجت وسمحت بتقدم تايوان وتحولها إلى كيان ديمقراطي مستقل وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عاما. وأضاف: «لذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذرا للغاية في التدابير التي يبدو أنها تغير الهيكل الأساسي».

وكان كيسنجر، نصح أوكرانيا ودول الغرب بعدم التخلي عن أي أراض سيطرت عليها موسكو منذ اندلاع الحرب في أي مفاوضات سلام مستقبلية من أجل إنهاء الصراع.

وقال لشبكة «زد دي إف» الألمانية العامة: إنه لا يجب أن يكون مطروحا على الطاولة التخلي عن أراض أوكرانية، وحث الدول الغربية على أن تكون واضحة بشأن ما هو مطروح للنقاش وما هو غير مطروح للنقاش تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف: «يجب القيام بكل هذا بمشاركة الشعب الأوكراني»، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا 5 أشهر كاملة.