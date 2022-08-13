فيما يجري المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينج جولة في المنطقة لمناقشة جهود السلام وآلية تمديد الهدنة لفترة طويلة، تجري التحضيرات في العاصمة المؤقتة عدن لعقد جلسة للبرلمان اليمني لمناقشة الميزانية العامة للدولة ومستجدات الوضع الراهن.

وأفادت مصادر برلمانية لـ«عكاظ» بأن رئيس البرلمان سلطان البركاني ونوابه وعددا من النواب وصلوا عدن، إذ كان مقررا عقد جلسة يوم غد (الإثنين)، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة. ولفتت المصادر إلى أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد موعد جديد، موضحة أن البرلمان سيناقش الميزانية العامة للدولة ونتائج الهدنة والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، وعددا من القوانين والإجراءات التي تدعم السلطات الحكومية.

من جهته، اتهم الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي بارتكاب 351 خرقاً للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في 7 محافظات يمنية، مؤكداً أن الخروقات تسببت في مقتل 4 جنود وإصابة 25 آخرين بينهم مدنيون.

وشنت المليشيا الحوثية حملة اعتقالات طالت عددا من المتسولين في شوارع صنعاء ومنطقة الحوبان شرق محافظة تعز ونقلتهم إلى معسكرات لتجنيدهم ورفد جبهاتها المنهارة. ووفقاً لمصادر موثوقة، فإن المليشيا تخطط لاستغلال المتسولين والفقراء وتجنيدهم للقتال في صفوفها بعد رفض القبائل القتال معها.

وكشفت ذات المصادر أن المليشيا تخطط لاستغلال الفقراء والمتسولين وتجنيدهم في حربها التي تحضر لها ضد قبائل صنعاء والتي بدأتها بحملات متواصلة على قرى قبائل همدان، مؤكدة أنها اختطفت أمس الزعيم القبلي جمال المعيظي بعد اقتحام منزله في منطقة «بيت بوس» جنوب العاصمة صنعاء ونقلته إلى جبهة مجهولة على خلفية رفضه رفد جبهاتها بمقاتلين جدد.

وأغلق القيادي الحوثي المعين محافظاً لذمار محمد البخيتي كليتي التربية والأدب في جامعة ذمار واعتقل حراسها ونقلهم إلى معسكرات المليشيا لتجنيدهم، فيما تواصل المليشيا مداهمة المديريات والقرى في ذمار لإجبار القبائل على الزج بأطفالهم في معسكراتها.