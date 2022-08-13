كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (السبت)، صوراً من حساب الشاب هادي مطر، طاعن الروائي البريطاني سلمان رشدي في نيويورك، على فيسبوك، والذي تبين أن إدارة الموقع حذفته خلال الساعات الماضية.

واللافت أن حساب مطر (24 عاما) احتوى على صور المرشدين الإيرانيين الراحل الخميني والحالي علي خامنئي، وصور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الذي اغتيل بطائرة أمريكية قرب مطار بغداد قاسم سليماني.

وأفصحت شبكة «NBC News» الأمريكية أمس (الجمعة)، أن الطاعن من مؤيدي حزب الله وإيران، وأن الصورة الرئيسية لحسابه كانت للخميني الذي أصدر فتوى في 1989 أهدر بها دم الكاتب البريطاني مع صورة أصغر لخليفته علي خامنئي.

وعثر رجال الأمن في سكن هادي مطر على رخصة قيادة مزورة صادرة عن سلطات ولاية نيوجيرسي باسم «حسن مغنية» ربما تيمنا بأحد قادة حزب الله المدعو عماد مغنية والذي قتل في تفجير سيارته في 12 فبراير 2008 بحي «كفرسوسة» في دمشق.

وأفادت مصادر أمريكية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مهاجم سلمان رشدي سبق له نشر مواد تدعم النظام الإيراني.

وفي طهران، هنأت صحيفة «كيهان» اليومية الإيرانيّة المحافظة اليوم الرجل الذي طعن سلمان رشدي مؤلف كتاب «آيات شيطانية» الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد علي خامنئي رئيسها: «مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم سلمان رشدي».

وتعرض رشدي الذي أصدر المرشد الإيراني السابق الخميني فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته «آيات شيطانية» لهجوم، (الجمعة)، في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال وكيل الروائي إن رشدي «تحت جهاز التنفس الصناعي، ولا يستطيع التحدث».

وأضاف أن الأنباء ليست جيدة، ورشدي قد يفقد على الأرجح إحدى عينيه، مؤكدا أن أعصاب يديه انقطعت، وتعرض كبده للطعن والتلف. وأكدت شرطة نيويورك تعرض رشدي لطعنة في العنق، وأنه يعاني من إصابة طفيفة في الرأس.