قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة العراقية تتسق مع أحد شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتدعم المبادرة إجراء انتخابات مبكرة بشرط التوصل إلى ميثاق شرف بين الفرقاء لقبول نتائجها والموافقة عليها.

وقال بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني (اطلعت عليه «عكاظ») اليوم (السبت): إن هذه المبادة تراعي مصلحة البلاد وتحمي العراق من الأخطار التي تواجهه، داعيا جميع القيادات السياسية لتحمل مسؤوليات المرحلة الحالية، واتخاذ خطوات جادة وضرورية وعاجلة لإجراء حوار مثمر وناجح على أساس مبادئ الدستور العراقي لإنقاذ البلاد من المأزق الحالي.

وأضاف: لذلك ومن أجل القيام بعملية الإصلاح والتغيير الحقيقي وتحسين الوضع الراهن في العراق يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تتفق كل الأطراف وتتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي وعدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة في العراق.