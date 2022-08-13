كشف تقرير أممي أمس (الجمعة) وفاة 77 يمنياً جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 10 أغسطس الجاري، مؤكداً أن من بين الضحايا أطفال ونساء نازحون.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له، إن الأمطار والفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة يمنية مما تسبب في تضرر 35 ألف أسرة غالبيتها من العائلات النازحة والتي تضررت مساكنها وسبل عيشها.

وتسببت السيول والأمطار في انهيار عدد من المنازل في مدينة صنعاء القديمة التاريخية وعدد من المنازل التي تستغل المليشيا انهيارها للاستيلاء عليها وبناء منازل حديثة لقياداتها في خطة ممنهجة لتدمير المناطق التاريخية اليمنية.

وكانت الوحدة التنفيذية للنازحين الحكومية قد أعلنت عن تضرر أعداد كبيرة من الأسر النازحة، جراء موجة الأمطار والسيول في 5 محافظات هي مأرب والضالع والجوف وشبوة والحديدة، موضحة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة من المحافظة، بما فيها مخيمات النازحين، أدت إلى جرف الآلاف من خيم وممتلكات الأسر النازحة في العديد المحافظات.

وأشارت إلى أن 16735 أسرة متضررة، منها 5287 أسرة تضررت بشكل كلي، بينما 11448 أسرة تضررت بشكل جزئي.