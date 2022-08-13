تواصل حركة طالبان حملاتها ضد النساء في أفغانستان ومنعهن من التعليم والعمل في عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية، إذ أطلقت، اليوم (السبت)، النار على تظاهرات لأفغانيات يطالبن بحقوقهن في العمل والتعليم.ونشرت وكالة آماج نيوز الأفغانية المستقلة فيديو لعناصر من الحركة وهم يطلقون النار على نساء يتظاهرن في كابول، موضحة أن العشرات من النساء خرجن في احتجاجات شعبية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وفرض مزيد من التضييقات على النساء.وأشارت إلى أن عناصر طالبان حاصرت بعض النساء وقامت بإطلاق النار عليهن بعد لحظات من بدئهن في الاحتجاج على طرق كابول، مبينة أن العشرات من النساء أبدين انزعاجهن من القبضة الحديدية التي تفرضها الحركة عليهن.وأشارت النساء إلى أنهن يتعرضن للظلم والاضطهاد منذ سيطرة طالبان على البلاد وفرض قوانين تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وحقوق المرأة، مناشدات المجتمع الدولي بالوقوف معهن والانتصار لحقوقهن.