كشفت السلطات العراقية، اليوم (السبت)، أنها تسلّمت 50 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم «داعش». وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، فإن الإرهابيين الذين تم تسليمهم يحملون الجنسية العراقية، وتم القبض عليهم داخل الأراضي السورية. وتمت عملية الاستلام عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. ولفت البيان إلى أن «عملية التسليم جاءت من خلال التنسيق والتعاون المشترك، بين العراق وسورية».

وكانت مصادر عراقية مطلعة أفادت، (الجمعة)، بوصول عناصر جديدة من عوائل داعش إلى العراق غالبيتهم من النساء والأطفال؛ إذ تم إدخالهم مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.

وأعلنت السلطات العراقية، في يونيو الماضي، تسلّمها نحو 200 مطلوب بتهم الإرهاب، أغلبهم من الأحداث كانوا محتجزين لدى قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وشرعت الحكومة العراقية في شهر مايو من العام الماضي في نقل العديد من عوائل تنظيم داعش المحتجزين في مخيم الهول السوري والدفع بهم نحو مخيم الجدعة عند أطراف نينوى، وسط اعتراضات سياسية وشعبية من تداعيات ذلك على الأمن الداخلي وعودة استقرار الأوضاع.