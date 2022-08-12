تعرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي صاحب رواية «آيات شيطانية»، اليوم (الجمعة)، لهجوم، أثناء ما كان يستعد لإلقاء محاضرة في أمريكا.

وبحسب بيان لشرطة مدينة نيويوك فإن رشدي، تعرض لأكثر من 10 طعنات إحداها في العنق، في أحد المسارح في المدينة، قبيل بدء المحاضرة.

وشوهد رجل يقتحم المسرح في مؤسسة تشوتوكوا، وبدأ بتوجيه اللكمات للكاتب رشدي، ثم وجه له الطعنات إحداها في العنق.

وجرى إسعاف رشدي بطائرة مروحية، إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، ويخضع في الأثناء لعملية جراحية، وفق ما صرح به وكيل أعماله.

سلمان رشدي الذي ولد، في 19 يونيو 1947، في مدينة بومباي بالهند، وحصل على الجنسية البريطانية، هو ابن رجل أعمال مسلم هندي، وتلقى تعليمه في إنجلترا، وحصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج.

بعد التخرج من الكلية، بدأ العمل كمؤلف إعلانات في لندن، قبل أن ينشر روايته الأولى «Grimus» في عام 1975.

معالجة رشدي للمواضيع السياسية والدينية الحساسة حولته إلى شخصية مثيرة للجدل. لكن نشر روايته الرابعة «آيات شيطانية» عام 1988 هو الذي طارده لأكثر من 3 عقود.

يذكر أن رشدي بقي متواريا منذ عقود بعد أن أهدر المرشد الإيراني الخميني عام 1989 دمه، وخصص جائزة قدرها 3 ملايين دولار لمن يغتاله.