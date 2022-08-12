أطاح الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة بخلية تهريب بحري تابعة لمليشيا الحوثي ، كاشفا أنه جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي وشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.وبحسب بيان له اليوم (الجمعة)، فإن الخلية تتكون من 4 عناصر بحارة هم: إبراهيم عمر حسن عوض عقد، مصطفى أحمد عوض قداد، حسين يحيى فتيني صليل، ومحمد عبده فتيني جنيد، مؤكدا أنهم ينتمون إلى منطقة أبو زهر الساحلية شمال مدينة الخوخة.ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهربب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة، ويُدعى علي حلحلي.وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم، التي سيتم بثها في الساعات القادمة، بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة.وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني في تأكيد جديد يكشف تبعية مليشيا الحوثي لطهران، وكشفت اعترافاتهم استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.يذكر أن خلية «أبو زهر» عملت مع خليتين مماثلتين وسيتم بث اعترافاتها ضمن 7 خلايا لمليشيا الحوثي بينها خلايا تجسس وتخابر جرى ضبطها أخيرا في الساحل الغربي، ضمن إنجازات نوعية متتالية لشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.