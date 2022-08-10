قتلت الشرطة الفرنسية رجلاً شهر سكيناً في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، اليوم (الأربعاء)، ووفقاً للشرطة فإن الشخص كان يحمل سلاحاً أبيض في مطار رواسي شارل ديغول.وأشارت الشرطة إلى أن الحادثة وقعت في محطة الركاب 2F صباحاً، إذ كان كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه لكنه ابتعد وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكيناً، ففتح شرطي النار باتجاهه.وقال شهود عيان أن رجلاً طويل القامة شهر شيئاً يشبه السكين باتجاه الشرطة، وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم فأطلق الشرطي رصاصة واحدة، ووضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين.