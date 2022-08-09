قتل 3 من عناصر مليشيات تابعة للنظام الإيراني في حمص. وأفادت المعلومات أن عناصر تنظيم داعش نفذوا هجوماً مسلحاً، اليوم (الثلاثاء)، على حاجز للمليشيات التابعة لإيران في محافظة حمص السورية، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة 4 آخرين.

وبذلك يرتفع إلى 4 عدد قتلى المليشيات التابعة لطهران في عمليات لتنظيم داعش في بادية حمص منذ مطلع يوليو الماضي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن هجوماً وقع في 20 يوليو الماضي من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من خلايا داعش، أسفر عن مقتل عنصر من مليشيا «النجباء» العراقية وإصابة عدد آخر بريف حمص الشرقي.

وتعد الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سورية.

وتكشف الإحصاءات عن وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور خصوصا في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.