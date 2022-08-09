قصفت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرى مديرية همدان شمال صنعاء بعد رفضهم تسليم أراضيهم وممتلكاتهم لقيادات المليشيا، ووفقاً لمصادر قبلية فإن المليشيا الحوثية بدأت باختطاف زعماء القبائل والزج بهم في السجون قبل قصف القرى.وكشفت المصادر لـ«عكاظ» أن بين المختطفين أطفالاً كانوا عائدين من المدارس وعمالاً اقتيدوا من محلاتهم ومزارعهم إلى السجون ولم يبقَ إلا النساء والأطفال الصغار في المنازل ليتم قصفها على رؤوسهم، ولفتت إلى أن المليشيا بعد فشلها في تجنيد أبناء القبائل الذين رفضوا القتال في صفوفها إثر مقتل العشرات في جبهات القتال والتخلي عن جثثهم من قبل قيادات الحوثي عمدت إلى سرقة ممتلكاتهم وأراضيهم التي تعد من أخصب الأراضي في صنعاء في إنتاج مختلف أنواع الفواكه.من جهة أخرى، غرقت منازل المدنيين والشوارع في صنعاء جراء الأمطار الغزيرة، وسرقت مليشيا الحوثي مضخات تصريف المياه في الشوارع وبيعها. ووفقاً لشهود عيان فإن عدداً من المنازل غرقت بالمياه، إضافة إلى غرق عدد من الأنفاق وتوقف حركة السير بشكل تام.وأفادت المصادر بأن السيول داهمت جامعة صنعاء وأغرقت الأراضي الزراعية في كلية الزراعة بعد أن أسقطت سور الجامعة، مؤكدة لجوء عدد من الأسر للسكن عند ذويهم في المناطق المرتفعة هرباً من السيول.