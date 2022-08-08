علمت «عكاظ» أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدم مقترحا جديدا لتحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لطهران يهدف إلى وضع حد للأزمة السياسية المتفاقمة وإنهاء حالة الجمود السياسي في العراق.

وكشف مرجع سياسي عراقي لـ«عكاظ» أن الصدر أوصل رسائل إلى قوى الإطار التنسيقي تضمنت مقترحاً يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق من خلال تشكيل حكومة جديدة بدون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها.

ولفت المصدر إلى أن مهمات الحكومة المقترحة ستكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر من العام القادم، على أن يكون رئيس الحكومة توافقيا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وأفصح المصدر أن قادة الإطار التنسيقي لم يردوا على مقترح الصدر حتى كتابة هذه السطور.

من جهة أخرى، أثار انفجار ضخم استهدف مصنعا للعبوات الناسفة تابعا لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في النجف اليوم (الإثنين)، هلع الأوساط السياسية في العاصمة العراقية لما حمله الانفجار من دلالات.

ورغم أن الناطق باسم «سرايا السلام» مرتضى البهادلي، حاول نفي وقوع الانفجار في مصنع للعبوات، إلا أنه أقر في بيان نشوب حريق في إحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء، لافتا إلى أنه أثناء محاولة مفارز الدفاع المدني تأدية واجبها في إخماد الحريق، حصل انفجار نتيجة تسرب غاز الأوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية.