أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم (الإثنين)، أن بلاده تستشرف مرحلة جديدة لتشكيل حكومة مدنية كاملة، تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية، والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، محذراً من خطورة التطرف والإرهاب على بلاده والمنطقة في هذه المرحلة.

وقال البرهان في كلمته أمام مؤتمر مديري لأجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية الذي يستمر يومين إن «السودان يواجه التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهودا كبيرة في المواجهة»، موضحاً أن السودان يلعب دورا رائدا من أجل أمن القارة الأفريقية عبر تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ودعا رئيس مجلس السيادة لمعالجة الفكرية للإرهاب التي حقق بها السودان نتائج مثمرة وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية خصوصاً الشباب.

ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم المعالجة الفكرية لقضايا الإرهاب بالدول الأعضاء بمنظمة «سيسا» التي تأسست في نيجيريا عام 2004 وتضم 54 دولة، وتهدف لمساعدة مؤسسات الاتحاد الأفريقي في التصدي للتحديات الأمنية في القارة.