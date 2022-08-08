كشفت مصادر يمنية مطلعة مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين من حزب الله والعشرات من عناصر مليشيا الحوثي في تفجيرين اليوم (الإثنين)، نجما عن انفجار صاروخ باليستي أثناء إعادة تركيبه.

وأفادت المصادر بأن انفجار الصاروخ تسبب في انفجار معمل ومخزن أسلحة للمليشيا قرب موقع التدريب في معسكر الحفاء شرق العاصمة صنعاء.

وتصاعدت النيران بشكل مخيف ما أثار حالة من الخوف في أوساط المدنيين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وأكدت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» وصول جثث 6 إيرانيين ولبنانيين وأكثر من 20 مسلحاً حوثياً إلى المستشفيات، و50 جريحاً بينهم عناصر أجنبية، ولفتت إلى أن المليشيا لا تزال ترفض التعليق على الانفجار ومنعت وسائل إعلامها من تداول المعلومات.

وأثارت الانفجارات التي وقعت ردود فعل بين المدنيين في صنعاء الذين تفاعلوا مع الحادثة فور وقوعها على صفحات التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم إزاء استمرار المليشيا في نشر الفوضى والدمار رغم الهدنة.

وطالب عدد من الناشطين بضرورة تحرك الشعب اليمني لوضع حد لهذه المهزلة الحوثية وتحويل المدنيين إلى دروع بشرية لمخازن الصواريخ والسلاح الحوثية، مؤكدين أن استحداث المليشيا مخازن داخل الأحياء يشكل أكبر تهديد للمدنيين.

وكان مخزن وورشة لصناعة الصواريخ والمتفجرات انفجر الأسبوع الماضي في حي المطار شمال العاصمة صنعاء محدثاً أضراراً بمنازل المدنيين المجاورة.