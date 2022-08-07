أكد الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترمب أن الولايات المتحدة أصبحت دولة من العالم الثالث من نواح كثيرة حسبما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف ترمب: «نحن من نواح كثيرة أصبحنا بلدا من العالم الثالث. نحن دولة يتخبط اقتصادها، وتعطلت سلاسل التوريد، حيث لا تمتلئ المتاجر، ولا تصل الحزم، ويتواجد نظامها التعليمي في أسفل أي قائمة».

وقال ترمب "إن الولايات المتحدة لم تعد تحظى بالاحترام والاستماع لرأيها في العالم". إضافة إلى ذلك، أشار الرئيس السابق إلى أن البلاد سجلت أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار للطاقة.

وأضاف ترمب: «نحن أمة أصبحت أضحوكة من نواح كثيرة».

وأشار إلى إنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة دولة مستقلة في مجال الطاقة، وعليها أن تستجدي فنزويلا والمملكة العربية السعودية للحصول على إمدادات النفط.

في الوقت نفسه، أكد ترمب أنه قبل عامين، عندما كان رئيسا، كان الوضع مختلفا تماما. في رأيه، يجب أن يبدأ الجمهوريون في تغيير الوضع في نوفمبر، عندما تُجرى انتخابات الكونغرس النصفية.