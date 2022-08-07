أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بأن السلطة الفلسطينية تواصل اتصالاتها لوقف الحرب على غزة، واعتبر في تصريح له اليوم (الأحد) أن الرد الحقيقي على إسرائيل يتمثل في إنهاء الانقسام الداخلي. وقالت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين قد «تجاوز كل الخطوط الحمراء».من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (الأحد) أن أهداف العملية العسكرية في قطاع غزة تحققت ولا فائدة من استمرارها.ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن لابيد قوله: «الأهداف تحققت ولا فائدة من استمرار العملية». وكان لابيد حدد للعملية هدف منع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من تنفيذ عمليات. وتزامنت تصريحات لابيد مع التقدم لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: «قام رئيس الوزراء لابيد بدايةً بجولة في مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش برفقة وزير الدفاع بيني جانتس».وأضاف: «أجرى الاثنان تقييمًا للأوضاع، بحضور كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء أفي غيل، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش اللواء إليعيزر توليدانو، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء نيعاما شولتس، وغيرهم من المسؤولين».