فر نحو 31 موقوفاً من مركز احتجاز تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، بحسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.

وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان اليوم (الأحد)، إن الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارّين، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ للوقوف على ظروف فرارهم.

وكشف مصدر أمني أن الفارين نشروا نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري، مرجحا مساعدتهم من قبل شخص أو أكثر من خارج السجن. وقد نشرت الأجهزة الأمنية قواتها في مختلف منطقة قصر العدل للبحث عن الفارين.

وذكر مصدر قضائي أن الفارّين من جنسيات عدّة بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت، كاشفا أنه يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهوياتهم.