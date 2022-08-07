اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم (الأحد)، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء المسجد؛ بمناسبة ما سمى «ذكرى خراب الهيكل» المزعوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، لإحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 22 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون، بعد مداهمتها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس وطولكرم وجنين واعتقلت 22 فلسطينيا.