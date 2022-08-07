قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن مقدونيا الشمالية وافقت على تزويد بلاده بدبابات وطائرات، لمساعدتها في «صد الغزو الروسي».

وكتب بودولياك اليوم (الأحد) على تويتر «تُظهر دول كثيرة اليوم شجاعة أكثر، من بينها مقدونيا الشمالية التي تمد يد العون لأوكرانيا في شكل دبابات وطائرات».

بالمقابل، زعمت تقارير إخبارية روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في اللجوء إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمساعدته في أوكرانيا.

وأفادت وكالة «ريجنوم» للأنباء، بأن كوريا الشمالية أوضحت من خلال «القنوات الدبلوماسية» أنها مستعدة لإصلاح أضرار الحرب، وتزويد روسيا بقوة قتالية في محاولة لترجيح كفة الميزان لصالحها في حربها في أوكرانيا.

وبحسب ما ورد، فإنه سيتم نشر القوات الكورية الشمالية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (شرقي أوكرانيا)، وكلاهما اعترف بهما مؤخرا كدولتين مستقلتين.