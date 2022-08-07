أصيب 5 صوماليين في انفجار سيارة مفخخة اليوم (الأحد) بإحدى النقاط الأمنية في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب الصومال، ووفقاً لوسائل إعلامية صومالية فإن السيارة المفخخة انفجرت خلال خضوعها للتفتيش من قبل قوات الأمن قرب أحد الفنادق وسط المدينة.

ولم تعلن السلطات الصومالية الجهة المتورطة في الانفجار، لكن جميع وسائل الإعلام في الصومال ترجح أن يكون الهجوم نفذه عناصر من حركة الشباب الصومالي أحد أجنحة تنظيم القاعدة.

تزامن الانفجار مع منح البرلمان الصومالي ثقته بأغلبية ساحقة للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، إذ أدلى ٢٢٩ نائباًَ لصالح الحكومة، فيما رفض ٧ نواب التصويت لها، وسط بطلان صوت واحد، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الشيخ آدم محمد نور.

وتقدم بعض النواب بمقترح يطلبون من خلاله أن يتم التصويت بشكل سري، لكن رئيس البرلمان رفض ذلك واصفا المقترح بغير القانوني، وبعد منح الثقة، أدى أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية في قاعة البرلمان أمام رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.

وتضم الحكومة الجديدة 75 عضوا، بينهم نائب لرئيس الوزراء، و25 وزيرا ونوابهم، إضافة إلى 24 وزير دولة، إذ تواجه الحكومة الصومالية الجديدة تحديات كبيرة أبرزها الهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة وتعزيز الأمن ملفات المصالحة مع الداخل والخارج، والتعامل مع أزمة الجفاف، وتعزيز العلاقات مع الولايات الفيدرالية، واستكمال الدستور، وإجراء انتخابات مباشرة في الاستحقاق القادم عام 2026.