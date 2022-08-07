أعلن البيت الأبيض، أمس السبت، شفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، من فايروس كورونا.

وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن السبت أظهرت سلبية إصابته بفايروس كورونا.

وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن البالغ من العمر 79 عاما، خرج من العزل يوم الأربعاء الأسبوع الماضي عندما أثبتت الفحوص إصابته بكورونا لأول مرة في 21 يوليو.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة «ارتداد» تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار «باكسلوفيد» المضاد للفايروسات.